Паводок в Подмосковье: в Луховицком районе затопило мост через Осетр

Публикации за 24.03.17

Движение транспорта через реку Осетр в подмосковном Луховицком районе закрыто в связи с локальным подтоплением моста. Об этом сообщила пресс-служба региональной автоинспекции.

«Локальное подтопление моста имело место на участке тупиковой автомобильной дороги Луховицы – Городна – Берхино – Чайка. На данном участке дороги движение автомобилей полностью ограничено, выставлены соответствующие дорожные знаки и информационные указатели», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.03.17

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