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Публикации за 24.03.17

В Подмосковье выявлен очередной случай птичьего гриппа

В Подмосковье выявлен очередной случай птичьего гриппа

Очередной случай заражения вирусом птичьего гриппа выявлен в одном из подворий на территории подмосковного Куровского в Орехово-Зуевском районе. Об этом сообщила заместитель главы территориального отделения Роспотребнадзора Елена Ниязова, передает «».

«В городе Куровское, что в Орехово-Зуевском районе Московской области выявлен очередной, пятый по счету, случай заражения вирусом птичьего гриппа. Предварительно установлено, что причина заражения кроется в приобретении привозной птицы. В результате заражения все 50 голов птицы погибли», – сообщила санитарный врач.

В этой ситуации Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль на территориях, где возможны вспышки птичьего гриппа.

Москва, Алексей Васильев

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