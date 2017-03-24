Бывший глава Красноармейска задержан по подозрению во взяточничестве

Публикации за 24.03.17

Бывший глава Красноармейского городского округа Подмосковья Александр Овчинников, буквально накануне подавший в отставку, стал фигурантом уголовного дела о взятке в размере 1,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, деньги были вознаграждением за помощь в организации ярмарки.

По версии следователей, в течение почти всего минувшего года Овчинников, занимая пост главы органа местного самоуправления, получил от предпринимателя через посредника в собственном рабочем кабинете взятку в размере около полутора миллионов рублей. В обмен на это глава Красноармейска якобы должен был предоставить возможность провести на территории городского округа ярмарки.

«На данный момент с подозреваемым ведутся соответствующие следственные действия, также решается вопрос относительно избрания для него меры пресечения», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.03.17

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