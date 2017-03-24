NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Бывший глава Красноармейска задержан по подозрению во взяточничестве

Бывший глава Красноармейска задержан по подозрению во взяточничестве

Бывший глава Красноармейского городского округа Подмосковья Александр Овчинников, буквально накануне подавший в отставку, стал фигурантом уголовного дела о взятке в размере 1,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, деньги были вознаграждением за помощь в организации ярмарки.

По версии следователей, в течение почти всего минувшего года Овчинников, занимая пост главы органа местного самоуправления, получил от предпринимателя через посредника в собственном рабочем кабинете взятку в размере около полутора миллионов рублей. В обмен на это глава Красноармейска якобы должен был предоставить возможность провести на территории городского округа ярмарки.

«На данный момент с подозреваемым ведутся соответствующие следственные действия, также решается вопрос относительно избрания для него меры пресечения», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.03.17

В Подмосковье выявлен очередной случай птичьего гриппа. / КПРФ решила сыграть «договорняк» с «Единой Россией». Компартия использует Навального, чтобы себя «оживить». / Россиян оградили от беспилотных автомобилей. «Общество не готово», – решил Медведев.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter