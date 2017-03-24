Паводок в Подмосковье: в Ногинском районе затопило приусадебные участки

Публикации за 24.03.17

Повышение уровня грунтовых вод, зафиксированное на территории Ногинского района Подмосковья, стало причиной подтопления приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Подтопление произошло в деревне Молзино на Советской улице. По данным спасателей, сопутствующей причиной стало то обстоятельство, что там во время строительства гаражей были демонтированы ливневые стоки, в результате чего там скапливается вода.

К месту инцидента направлена бригада специалистов, которая займется осушением.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.03.17

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