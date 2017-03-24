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Публикации за 24.03.17

Дольщики ЖК «Новой Коломны» снова остались ни с чем

Дольщики ЖК «Новой Коломны» снова остались ни с чем

Строительство малоэтажных жилых домов на территории подмосковной деревни Солосцово в Коломенском районе, начавшееся еще в 2012 году, заморожено. Власти не дают разрешение на завершение стройки, а дольщики не могут вернуть вложенные средства, пишут «».

Накануне в администрации Коломенского района прошла очередная встреча дольщиков, представителей администрации и инвестора.

Инициатором этого мероприятия выступил инвестор и соучредитель ООО «Усадьба» Сергей Зотов, который сообщил, что в областном Минстрое в очередной раз отказывают выдавать разрешение на возобновление строительства домов.

Ситуация такова, что дольщики также не могут вернуть вложенные в строительство деньги. В ходе обсуждения поднимались вопросы по поводу возможной подачи судебного иска против Министерства строительного комплекса Подмосковья, подачи жалоб в прокуратуру или признания банкротом основного инвестора проекта.

По результатам этой встречи инвестор договорился с дольщиками взять небольшой перерыв на 2-3 месяца и попробовать за этот месяц все же выбить разрешение на продолжение строительства.

Москва, Алексей Васильев

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