СМИ: Потерявшая ребенка жительница Подмосковья обвиняет медиков в подлоге

Публикации за 27.03.17

37-летняя жительница Подмосковья обвиняет медиков из Подольского родильного дома в подмене медицинской карты. Потерявшая впоследствии ребенка женщина поступила в клинику с жалобами на боль в области живота, но в выданных документах медперсонал указал, что причиной госпитализации стало сильное кровотечение, передает «Лайф».

Беременная жительница Московской области обратилась в родильный дом с жалобой на боли в области живота. В этот же день дежурный врач прописал ей целый перечень лекарств для сохранения плода, но в процедурном кабинете нужных препаратов не оказалось.

Сразу после этого в медицинской карте пациентки врач написал «Отмена», таким образом, отменив назначенное им же лечение. Уже на следующее утро у женщины отошли воды и родился мертвый малыш.

Пациентка была шокирована действиями медиков и потребовала отпустить ее домой, предварительно сфотографировав медкарту, в которой был указан перечень медицинских препаратов, не оказавшихся в наличии. Также пострадавшая потребовала предоставить ей копии всех документов, лишь спустя несколько дней с ней связалась секретарь главврача и пригласила на встречу.

«Я приехала получить документы, но была направлена в кабинет главврача. Он заявил, что приносит извинения за каждого отдельного медика, сказал, что проведена служебная проверка, каждый врач получил замечание. Но карту мне так и не выдали, потому как я якобы не имею на это права. Когда я заявила, что стану жаловаться, мне пригрозили психушкой», – сообщила изданию пострадавшая.

После обращения в полицию женщине все же выдали соответствующие документы, но в них указано, что в роддом она поступила с сильным кровотечением, поэтому никаких лекарств ей якобы не выписывали.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.03.17

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