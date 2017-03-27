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Публикации за 27.03.17

Жителей Волоколамска насмешил бегущий по улице голый перебинтованный мужчина (ФОТО)
Фото из соцсети «ВКонтакте»

Жителей Волоколамска насмешил бегущий по улице голый перебинтованный мужчина (ФОТО)

Жители подмосковного Волоколамска обсуждают довольно странный инцидент: на улице был замечен совершенно голый мужчина, который бежал от поликлиники в направлении автобусной станции. Его фото опубликовано в группе «Волоколамск Подслушано» в соцсети .

Новый День: Жителей Волоколамска удивил голый перебинтованный мужчина (ФОТО)

По словам местных жителей, инцидент произошел явно не сегодня, поскольку на улице нет снега. Тем не менее пользователи выдвинули несколько версий, согласно которым мужчину либо ограбили, либо он сбежал из больницы, либо скрылся от чьего-то супруга.

Москва, Алексей Васильев

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