Жителей Волоколамска насмешил бегущий по улице голый перебинтованный мужчина (ФОТО)

Публикации за 27.03.17

Жители подмосковного Волоколамска обсуждают довольно странный инцидент: на улице был замечен совершенно голый мужчина, который бежал от поликлиники в направлении автобусной станции. Его фото опубликовано в группе «Волоколамск Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, инцидент произошел явно не сегодня, поскольку на улице нет снега. Тем не менее пользователи выдвинули несколько версий, согласно которым мужчину либо ограбили, либо он сбежал из больницы, либо скрылся от чьего-то супруга.

Москва, Алексей Васильев

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