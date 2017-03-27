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Публикации за 27.03.17

В Люберцах пенсионерка умерла на избирательном участке

В Люберцах пенсионерка умерла на избирательном участке

Пожилая жительница Томилино умерла в подмосковных Люберцах буквально сразу же после того, как проголосовала на местном избирательном участке, передает «» со ссылкой на очевидцев случившегося.

По данным издания, этот инцидент произошел на избирательном участке №1539 – здесь у 76-летней пенсионерки остановилось сердце. Она внезапно почувствовала себя плохо прямо на лестнице, выходя из участка после голосования. Медики заявили, что у женщины остановилось сердце.

Как сообщила одна из местных жительниц, когда она ходила голосовать на тот же избирательный участок примерно в час дня, мертвая пожилая женщина уже лежала возле входа.

В воскресенье, 26 марта, в Московской области прошли досрочные выборы в совет депутатов Красноармейска, Рузского городского округа и городских округов Люберцы и Павловский Посад, а также досрочные выборы главы городского поселения Родники Раменского района. Всего был выдвинут 501 кандидат, в том числе 386 – от политических партий, 115 кандидатов – в порядке самовыдвижения. Зарегистрировано 414 кандидатов.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.03.17

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