Наводнение в Подмосковье: в Павловском Посаде затопило частный сектор

Публикации за 27.03.17

Активное таяние снега стало причиной потопа на улице 1 Мая в подмосковном Павловском Посаде. Местные жители винят в наводнении строителей жилого комплекса, которые залили бетоном сточную канаву, передает «Подмосковье сегодня».

По данным издания, глубина подтопления достигла почти полуметра. Администрация городского округа не обращает внимания на сложившуюся ситуацию. Чиновники говорят, что систематические затопления происходят исключительно по вине местных жителей, вырывших сточную канаву.

Действительно, чтобы избежать подтоплений местные жители в свое время самостоятельно вырыли анфиладу для стоков, которая вела к протекающей недалеко реке Хотца. Эта система, по их словам, ни разу не дала сбоя, вода всегда уходила из этого района безвозвратно. Но после ликвидации канавы строителями наводнения стали случаться регулярно. Прошлой осенью, когда начали идти первые ливни, затопило практически все участки в частном секторе, и вода здесь простояла месяц.

Сразу после этого местные жители начали жаловаться в администрацию городского округа, где им ответили, что строители в подтоплении не виноваты – это якобы вина самих граждан, потому как наводнение вызвано вырытой ими сточной канавой. Более того, в администрации заявили, чтобы избежать новых подтоплений канаву стоит ликвидировать. Людям остается лишь разводить руками – эта самая канава уже давно забетонирована.

Москва, Алексей Васильев

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