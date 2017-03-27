Сельхоз земли в Подмосковье превращаются в фекальные

Публикации за 27.03.17

Министерство экологии и природопользования Московской области возбудило административное дело в отношении свинокомплекса КХП «Живая природа» в Клинском районе по факту сброса органических отходов на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первыми тревогу начали бить именно местные жители, которые жаловались на неприятные запахи и разлив жидких отходов. По их словам, после таяния снега органика рискует попасть в воды реки Сестры.

После проверки жалоб инспекторы экологического надзора открыли административное производство. По словам главы ведомства Александра Когана, представители предприятия уже оштрафованы на 260 тысяч рублей за нарушение правил охраны воздуха. Также на свинокомплекс наложен 200-тысячный штраф за несвоевременное предоставление сведений специалистам кадастра отходов региона.

Примечательно, что два года тому назад Россельхознадзор уже штрафовал клинское животноводческое предприятие на 1,6 млн рублей за нарушение правил утилизации отходов – тогда также пострадали земли сельскохозяйственного назначения.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.03.17

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