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Публикации за 28.03.17

В Подмосковье насчитали 2,5 тысячи незаконных рекламных конструкций

В Подмосковье насчитали 2,5 тысячи незаконных рекламных конструкций

Около 2,5 тысяч незаконных рекламных конструкций насчитывается на территории Московской области. Об этом сообщил заместитель главы управления по информационной политике при правительстве региона Александр Менчук.

«Общее число незаконно установленных рекламных конструкций в регионе, по состоянию на сегодняшний день, составляет 2 497 единиц», – сказал Менчук, слова которого цитирует РИАМО.

Он также отметил, что по каждой отдельной рекламной конструкции в регионе разработаны дорожные карты, которые позволяют бороться с незаконной установкой подобных объектов.

Также отмечается, что на данный момент на территории Подмосковья в соответствии с утвержденными ранее схемами установлено в общей сложности около 13,4 тысячи рекламных конструкций.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.03.17

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