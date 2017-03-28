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Публикации за 28.03.17

В подмосковных Луховицах оштрафован магазин «Лента» за бактерии в масле и фарше
Фото с сайта Россельхознадзора

В подмосковных Луховицах оштрафован магазин «Лента» за бактерии в масле и фарше

Магазин «Лента» в подмосковных Луховицах оштрафован на 400 тысяч рублей в связи с нарушениями санитарных норм и технических регламентов по молочной и мясной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, проверка в магазине «Лента» на улице Пушкина выявила, что в продаваемом курином фарше превышено допустимое количество листерий, а также факультативно-анаэробных и мезофильных аэробных микроорганизмов, а в сливочном масле обнаружена кишечная палочка.

Магазину вынесено предписание об устранении нарушений, а также причин и условий, которые могут в будущем способствовать совершению новых подобных правонарушений.

Москва, Алексей Васильев

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