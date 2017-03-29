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Публикации за 29.03.17

Передел земли в Подмосковье: региональные власти пытаются отобрать участки крупных компаний

Передел земли в Подмосковье: региональные власти пытаются отобрать участки крупных компаний

Юристы Комитета лесного хозяйства Подмосковья подали иски против компаний «Роснефть», «Самолет девелопмент», а также структур корпорации «Ростеха», Сбербанка России и других с требованием их изъять из их собственности земельные участки, пишут со ссылкой на данные базы арбитражного суда Московской области.

Один из самых крупных участков, которые фигурируют в исках Мособлкомлеса, расположен в Красногорском районе Опалиха. Владельцем 14,5 гектара земли здесь является компания «Опалиха-сити», которая по информации СПАРК входит в структуры компании «Сити – XXI век». Два года тому назад компания заявила о планах построить в Красногорске два жилых проекта общей стоимостью 13 млрд рублей. Один из участков застройки, как стало известно во время публичных слушаний в минувшем году, находится на территории лесопарковой зоны «Серебрянки», что является нарушением закона. Похожие проблемы наблюдаются и в отношении земельных участков ряда других компаний.

Как сообщила член столичной Адвокатской палаты Елена Лузанова, лесные земельные участки в составе земель лесного фонда в соответствии с действующим законодательством могут находиться исключительно в федеральной собственности. Именно на них Мособлкомлес и пытается сейчас оспорить права собственности.

Примечательно, что, как утверждают эксперты, на данный момент выявлено более 200 тысяч случаев пересечения границ земель в составе лесного фонда с участками других категорий, многие из которых уже застроены или являются непригодными для ведения лесного хозяйства.

Москва, Алексей Васильев

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