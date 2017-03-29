Нефтяные цены превысили $52 за баррель

Публикации за 29.03.17

Мировые цены на нефть активизировали подъем после публикации данных управления энергетической информации США о менее значительном росте запасов «черного золота», чем ожидалось. В результате стоимость североморской нефти подскочила более чем на 1% и превысила отметку $52 за баррель. Американская нефть WTI подорожала почти на 1,5% до $49,06 за баррель.

Согласно официальным данным, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 24 марта, на 0,87 млн баррелей до 533,98 млн баррелей. В то же время запасы бензина снизились на 3,7 млн баррелей до 239,72 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,5 млн баррелей до 152,91 млн баррелей, передает Reuters.

Аналитики ожидали, что запасы нефти повысятся на 1,4 млн баррелей, запасы бензина снизятся на 1,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшатся на 1,2 млн баррелей.

Рост нефтяных котировок пока не сказался на валютном рынке. Биржевой курс доллара колеблется около 56,7 рубля, евро – около 61 рубля.

Напомним, по итогам утренних биржевых торгов Банк России установил на завтра, 30 марта, официальный курс доллара на уровне 57,0241 рубля, евро – 61,5347.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 29.03.17

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