NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.03.17

Нефтяные цены превысили $52 за баррель

Нефтяные цены превысили $52 за баррель

Мировые цены на нефть активизировали подъем после публикации данных управления энергетической информации США о менее значительном росте запасов «черного золота», чем ожидалось. В результате стоимость североморской нефти подскочила более чем на 1% и превысила отметку $52 за баррель. Американская нефть WTI подорожала почти на 1,5% до $49,06 за баррель.

Согласно официальным данным, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 24 марта, на 0,87 млн баррелей до 533,98 млн баррелей. В то же время запасы бензина снизились на 3,7 млн баррелей до 239,72 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,5 млн баррелей до 152,91 млн баррелей, передает Reuters.

Аналитики ожидали, что запасы нефти повысятся на 1,4 млн баррелей, запасы бензина снизятся на 1,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшатся на 1,2 млн баррелей.

Рост нефтяных котировок пока не сказался на валютном рынке. Биржевой курс доллара колеблется около 56,7 рубля, евро – около 61 рубля.

Напомним, по итогам утренних биржевых торгов Банк России установил на завтра, 30 марта, официальный курс доллара на уровне 57,0241 рубля, евро – 61,5347.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 29.03.17

Следствие по делу Никиты Белых завершено: ему вменяются взятки на 600 тысяч евро. / Владимир Жириновский: Российская элита повторяет ошибки 1917 и 1991 годов. / Тверской суд Москвы арестовал более 60 участников воскресного протеста.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter