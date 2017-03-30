Жители Одинцова задыхаются из-за зловонной канализации

Публикации за 30.03.17

В подмосковном Одинцове в районе жилищного комплекса «Ромашка» произошел прорыв трубы с канализационными стоками. Жалобы местных жителей остаются без внимания коммунальщиков, передает «Лайф».

По словам местных жителей, представители водоканала заявляют, что неприятные запахи исходят вовсе не от канализации. Согласно этой версии, причиной зловоний стала талая вода.

Впрочем, версию водоканала исключать действительно не стоит, однако, как говорят местные жители, неприятный запах не становится слабее, а по улицам продолжают течь целые потоки странного вида коричневой жидкости.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

Охрана подмосковного торгового центра избила подростков. / Смертельный «квартирный вопрос»: москвич убил дедушку из-за недвижимости. / Рубль на «мине замедленного действия»: спекулянты укрепили российскую валюту до рекордного уровня. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»