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Публикации за 30.03.17

Жители Одинцова задыхаются из-за зловонной канализации

Жители Одинцова задыхаются из-за зловонной канализации

В подмосковном Одинцове в районе жилищного комплекса «Ромашка» произошел прорыв трубы с канализационными стоками. Жалобы местных жителей остаются без внимания коммунальщиков, передает .

По словам местных жителей, представители водоканала заявляют, что неприятные запахи исходят вовсе не от канализации. Согласно этой версии, причиной зловоний стала талая вода.

Впрочем, версию водоканала исключать действительно не стоит, однако, как говорят местные жители, неприятный запах не становится слабее, а по улицам продолжают течь целые потоки странного вида коричневой жидкости.

Москва, Алексей Васильев

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