Самые грязные районы Московской области: список

Публикации за 30.03.17

Интернет-портал «Добродел», который собирает жалобы жителей Московской области, опубликовал на основе обращений граждан список наиболее грязных районов Подмосковья.

Первое место в этом рейтинге заняли Черноголовка и Пушкино. Вслед за ними с чуть меньшим количеством жалоб от населения на загрязнения бытовым мусором следуют Дзержинский и Солнечногорск и Ступино.

Как отмечается, от жителей этих населенных пунктов поступало самое больше количество жалоб не только на сам факт отсутствия уборки, но и на ее недостаточное качество.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

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