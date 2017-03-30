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Публикации за 30.03.17

Самые грязные районы Московской области: список

Самые грязные районы Московской области: список

Интернет-портал «», который собирает жалобы жителей Московской области, опубликовал на основе обращений граждан список наиболее грязных районов Подмосковья.

Первое место в этом рейтинге заняли Черноголовка и Пушкино. Вслед за ними с чуть меньшим количеством жалоб от населения на загрязнения бытовым мусором следуют Дзержинский и Солнечногорск и Ступино.

Как отмечается, от жителей этих населенных пунктов поступало самое больше количество жалоб не только на сам факт отсутствия уборки, но и на ее недостаточное качество.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

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