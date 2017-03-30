У повара в подмосковном детском саду выявлена открытая форма туберкулеза

Публикации за 30.03.17

В детском саду №37 в Сергиевом Посаде Московской области у работающего в местной столовой повара выявлена открытая форма туберкулеза. Следственный комитет организовал по этому поводу доследственную проверку.

Во время проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям администрации дошкольного учреждения и принять конкретное процессуальное решение.

По словам заведующей дошкольным учреждением Ноны Роженко, повар, у которого был выявлен туберкулез, проходил плановый медицинский осмотр и был допущен к выполнению своих обязанностей медиками районной больницы, уточняет «Подмосковье сегодня». Также в детском саде сообщили, что на данный момент все дети уже сдали иммунологические тесты, однако их результаты пока не известны.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

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