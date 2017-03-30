В Клинском районе жильцы переплатили коммунальщикам 300 тысяч рублей за отопление

Публикации за 30.03.17

Жители села Петровское в Клинском районе Подмосковья обратились в Государственную жилищную инспекцию с просьбой проверить правильность начисления оплаты за горячее водоснабжение управляющей компании (УК) «Жилсервис». В итоге инспекторы посетили офис управляющей компании и выяснили, что переплата составила почти 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Как показала проверка, УК формировала счет за горячее водоснабжение, не пользуясь установленной региональным правительством формулой. Именно по этой причине каждый месяц они присылали жильцам платежки с неправильными суммами, полученными на основе показаний общедомового прибора учета.

В связи с выявлением этого недочета сотрудники Госжилинспекции внесли администрации управляющей компании предписание и потребовали провести перерасчет, вернув клиентам все переплаченные деньги.

Как уточнили в ведомстве, жители пяти домов поселка переплатили в общей сложности 292 461 рубль.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

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