Еще одна деревня в Подмосковье пострадала от половодья

Публикации за 30.03.17

Деревня Часцы в Одинцовском районе Московской области не сумела устоять под натиском половодья – большое количество подворий, построек и огородов в результате оказались затопленными, передает ТВ Центр.

Сообщается, что половодье в деревню пришло еще с первых дней марта. В особенности досталось четырем подворьям, на которых утонуло практически все – от огородов с насаждениями до дровяных кладок, беседок и лавок.

Единственный водосток на территории деревни, который помог бы справиться с нахлынувшей водой, оказался совершенно забит. Более того, в связи с тем, что дренажная труба проложена под остановкой, жильцы не могут прочистить ее самостоятельно. Даже вызванные на место сотрудники аварийной службы не сумели решить проблему.

Мосавтодор обещает заняться решением этой проблемы, но после того, как сойдет большая вода.

Москва, Алексей Васильев

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