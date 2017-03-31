Глава Адвокатской палаты Московской области заподозрен в плагиате при написании диссертации

Публикации за 31.03.17

Диссертационный совет при Московском университете МВД РФ им. Кикотя планирует рассмотреть вопрос о лишении главы Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова докторской степени по подозрению в плагиате при написании научной работы, передает «Рен ТВ».

Сообщается, что диссертация Галоганова якобы состоит из некорректных заимствований из дюжины источников. Всего плагиата в работе главы Адвокатской палаты насчитали не менее 174 страниц.

По словам известного адвоката Игоря Трунова, который подал заявление в диссовет вуза по данному факту, им уже получено уведомление о скором заседании совета, в рамках которого и будет рассмотрено заявление о лишении Галоганова докторской степени.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

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