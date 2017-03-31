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Публикации за 31.03.17

В Подмосковье беспризорная корова стала причиной пробки
Фото из соцсети «ВКонтакте»

В Подмосковье беспризорная корова стала причиной пробки

В Подмосковье гуляющая сама по себе корова стала причиной образования дорожного затора. Фотографии с места этого происшествия опубликовали в сообществе в социальной сети ВКонтакте очевидцы.

На опубликованных пользователями сети фото видно, как в районе Варшавского шоссе бродит беспризорное животное, парализовавшее движение транспорта на данном участке.

По словам очевидцев, животное примерно 30 минут бродило по дороге, а водителям приходилось останавливать свои автомобили и замирать в ожидании, потому как корова вела себя довольно агрессивно и в любую минуту могла броситься в сторону машин. Впрочем, в скором времени за беглой коровой явился пастух, который увел ее с проезжей части.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

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