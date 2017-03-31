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Публикации за 31.03.17

В Подмосковье оштрафовано каширское предприятие за загрязнение воздуха

В Подмосковье оштрафовано каширское предприятие за загрязнение воздуха

Каширское ООО «СтройБетонСервис» оштрафовано Министерством экологии и природопользования Московской области на 43 тысячи рублей за нарушение закона об охране воздуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

На предприятии была проведена проверка, по результатам которой было установлено, что на производственной площадке ООО «СтройБетонСервис» присутствуют сразу несколько источников загрязнения воздуха. При этом фирма не проводила инвентаризацию этих источников и не оформляло их в соответствии с установленным порядком.

В этом связи специалисты экологической инспекции завели административное производство в отношении предприятия и внесли предписание об устранении выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

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