«Бешеный Трамп с ракетами» – подарок Путину на выборы-2018 / Хорошо «забытое» старое: Россию снова ждет «силовая» повестка президентской кампании

Публикации за 07.04.17

Авиаудар ВМС США по сирийскому аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс – это настоящий «подарок» для предвыборной президентской кампании в России в 2018 году. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, формирование повестки предстоящих выборов главы государства на спекуляциях образа врага в лице «нехорошей Америки» и игнорирование внутренних проблем страны ведет к негативным последствиям.

«Содержание президентской компании может строиться или либо на позитиве, либо на образе врага, перед лицом которого всем предстоит сплотиться», – сказал Калачев и пояснил, что жесткая реакция российской стороны после американской атаки аэродрома сирийского правительства может свидетельствовать о том, что Москва воспользуется предоставленным шансом и снова сделает США врагом №1.

Эксперт отметил, что врагом в данном случае будем выступать именно Америка, а не сам президент США – Дональд Трамп. «Уже сейчас пишут, что это сделал не Трамп, а самостоятельные Госдеп, ЦРУ и Пентагон, а президент США просто вынужден с ними считаться», – сказал эксперт.

Как считает Калачев, сегодняшняя атака несколько разочаровала многих представителей российской элиты, которые действительно наивно верили в возможность определенной перезагрузки отношений с Вашингтоном.

«Многие были искренне уверены, что бизнесмен во главе Америки – это человек, с которым можно заключить сделку. Он даже помогал съемкам фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», помогал снимать российскую комедию о российско-американских отношениях. Они думали, что он понятен, безыдеен, что ему не нужна внешняя экспансия – они сами себя обманывали», – сказал политолог.

«Еще недавно у нас некоторые депутаты аплодировали избранию Трампа, пили шампанское по этому поводу. Но Трамп обещаний никаких не давал ни по Крыму, ни по санкциям. Нас убеждали, что вот придет Трамп – все изменится, трава зазеленеет, хотя республиканцы традиционно сторонники более жесткой внешней политики. Сейчас стало ясно, что с внешним влиянием или без него, он готов на эффектные действия, эпатирующие шаги», – продолжил Калачев.

Эксперт также отметил, что для Трампа, который оказался в сложной внутриполитической ситуации в США, очень важно оправдать ожидания избирателей и действительно «сделать Америку снова великой». «Но образ великой державы компромиссами и уступками не создашь», – обратил внимание эксперт.

«Сейчас Трамп пытался показать, что на него угрозы конфронтации не действуют, и он способен на эти угрозы реагировать собственными сигналами. Это человек, который может себе позволить новые санкции, более жесткие высказывания. Тут его еще поддержал Эрдоган (Реджеп Эрдоган – президент Турции), который заявил, что готов поддержать операцию США в Сирии», – отметил Калачев и добавил, что с учетом того, что Анкара и Вашингтон «нашли общий язык», России сложно будет реагировать на это проявление силы.

«Если эта демонстрация будет только демонстрацией и это будет единственный удар – это одна история. Если начнется эскалация – это совсем другая история», – пояснил он.

«Уже есть заявление МИДа России, очень жесткое заявление. Не только содержание, но и лексика – словосочетания «бездумный подход», «не удосужился разобраться», «демонстрация силы», «грубое и явное нарушение международного права» – это все игра на обострение. Россия в очередной раз поднимает ставки», – считает политолог.

С его точки зрения, появление врага, перед лицом которого жители России должны сплотиться, уже является традиционным для выборов лидера страны.

«Образ врага действительно является подарком, потому что он может мобилизовать, сплачивать население: это не время для разногласий, не время улыбаться, не время обсуждать коррупцию – на пороге «бешеный Трамп с ракетами», – иронизирует Калачев.

По его мнению, уже в скором времени в России можно прогнозировать нагнетание негативных ожиданий, в том числе угрозы войны. При этом акцент наверняка будет сделан на том, что только нынешний президент РФ Владимир Путин сможет защитить страну.

«Это человек, который ведет наш корабль через шторм, через волны, которые создает нехорошая Америка. Только благодаря его гению мы вообще живем», – указал политолог на образы, на которые, видимо, будет опираться команда Путина в предвыборной кампании.

Как считает эксперт, чтобы показать, что Путин – это отражение общественного настроения России, будет использована высокая явка, которая также должна послужить и доказательством легитимности выборов.

«Предвыборная компания – хороший повод наглядно продемонстрировать, что дело не в личных предпочтениях, особенности характера и психологии нашего лидера, а в отражении воли большинства. То есть Путин отражает волю большинства. Путин как зеркало – это то, что должно осознать, в том числе и руководство США и других стран НАТО», – сказал Калачев.

«Нужна демонстрация народной поддержки курса президента, единства российской нации, усиление позиции руководства страны в условиях сложной международной обстановки. Здесь мы как раз переходим к содержательному направлению кампании – совершенно очевидно, что это может стать точкой влияния внутренней и внешней политики, сведения их в единый поток смыслов», – добавил он.

В этой связи Калачев подчеркнул, что в последнее время российская внешнеполитическая риторика преследовала цель продемонстрировать, что «с нами лучше не связываться». «Это демонстрировалось не только для внешнего мира – внешнеполитические успехи, возвращение уважения к России здесь являются серьезным мобилизующим фактором, примиряющим, в том числе социально-экономические проблемы», – обратил внимание политолог.

«Можно рассказывать в ходе кампании не о том, как будут решаться экономические проблемы и социальные, а об усилении военной мощи. В роликах Путина можно показывать ракеты и самолеты, а можно обозначать сугубо мирную повестку в сфере образования, с детьми. Я надеюсь, что кампания будет построена на повестке развития, на позитиве. Это то, что ожидалось и чего хотелось. Российское общество устало от спекуляций образом врага и неспособно к тотальной мобилизации на этой теме. Более того, попытка подобной мобилизации может привести к прямо противоположным результатам», – подчеркнул он.

Калачев также выразил уверенность в том, что если ставка в предвыборной кампании Путина в очередной раз все же будет сделана на образе внешнего врага, то совершенно определенно не будет попыток мобилизации против терроризма, и реакция политической элиты на недавний теракт в метро Санкт-Петербурга это доказала.

«Они не хотят использовать терроризм. Очевидно, что тему терроризма брать не хотели, не считали ее выгодной, иначе не стали бы смягчать», – сказал политолог.

Москва, Мария Вяткина

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