NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.04.17

Правительство РФ определилось: минимальная цена водки вырастет до 205 рублей

Правительство РФ определилось: минимальная цена водки вырастет до 205 рублей

Минимальная цена водки вырастет со 190 до 205 рублей за поллитра. Как сообщила РБК пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, Наталья Платонова, это консолидированная позиция профильных органов исполнительной власти.

В конце марта Платонова сообщала, что Хлопонин поручил министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за 0,5 литра, хотя в начале февраля Минфин РФ представил проект приказа о повышении стоимости до 205 рублей.

И тот, и другой ценовой уровень власти обосновывали ростом ставок акциза, тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат, включая стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и прочего.

В Минфине заявляли, что 219 рублей за 0,5 л – избыточно. Как пояснила Платонова, «существенный скачок цен на водку» мог привести к росту теневого рынка. По ее словам, финальный расчет складывался по такой схеме: с одной стороны, это финансовые факторы – инфляция, рост акциза и необходимость пополнения бюджета, с другой – недопущение роста нелегального рынка.

Стоит отметить, что производители считали оптимальной минимальную стоимость бутылки водки от 240 до 260 рублей. По мнению главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, реалистичная минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.04.17

Актер Химкинского театра заподозрен в торговле оружием. / Европейское «правосудие»: экс-министр финансов Подмосковья оказался свободе. / Сирия: самолеты Запада разбомбили склады с химоружием террористов. Погибли сотни людей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter