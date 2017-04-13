Правительство РФ определилось: минимальная цена водки вырастет до 205 рублей

Публикации за 13.04.17

Минимальная цена водки вырастет со 190 до 205 рублей за поллитра. Как сообщила РБК пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, Наталья Платонова, это консолидированная позиция профильных органов исполнительной власти.

В конце марта Платонова сообщала, что Хлопонин поручил министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за 0,5 литра, хотя в начале февраля Минфин РФ представил проект приказа о повышении стоимости до 205 рублей.

И тот, и другой ценовой уровень власти обосновывали ростом ставок акциза, тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат, включая стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и прочего.

В Минфине заявляли, что 219 рублей за 0,5 л – избыточно. Как пояснила Платонова, «существенный скачок цен на водку» мог привести к росту теневого рынка. По ее словам, финальный расчет складывался по такой схеме: с одной стороны, это финансовые факторы – инфляция, рост акциза и необходимость пополнения бюджета, с другой – недопущение роста нелегального рынка.

Стоит отметить, что производители считали оптимальной минимальную стоимость бутылки водки от 240 до 260 рублей. По мнению главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, реалистичная минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.04.17

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