Глеб Павловский: «Безальтернативный» Путин застрял в «асфальте» своего окружения

Публикации за 14.04.17

«Безальтернативность» президента РФ Владимира Путина является «мифом», а сам действующий глава государства попал в капкан собственного окружения: на предстоящих выборах он становится «политическим призом» для своего ближнего круга, и, как следствие, теряет часть своей власти. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, профессор НИУ ВШЭ Глеб Павловский.

По его оценке, ранее начало президентской кампании – декабрь 2016 года – обусловлено именно «усилением тектоники в верхах».

Выступая на IV конгрессе Российской ассоциации политических консультантов, Павловский обратил внимание, что причины раннего начала предвыборной кампании стало «ускорение осознания групп своих интересов и борьбы за интересы», и отметил, что Путин перестал быть регулятором конфликтов внутри своего окружения и «ушел» в решение внешних проблем.

«Центр власти переключился на внешние дела. Внимание обращено туда – Украина, Сирия, Ливия, может быть сейчас будет (Северная) Корея – что мешает сосредоточиться на внутренних делах», – считает Павловский.

«Он (Путин) перестал быть медиатором между массами истеблишмента, потому что попытался подняться над ними. Он был, условно говоря, государственно-политической биржей, страховой компанией, которая страховала все главные сделки, которые происходили у него в кабинете. Теперь он над этим, он не может гарантировать, не может страховать. Мы видим, что в ряде случаев его нет. Неизвестно, имел ли он отношение к последнему аресту губернатора или нет», – сказал эксперт.

Павловский считает, что президентская кампания превращается в площадку борьбы истеблишмента за «политический приз» – фронтмена, представляющего их интересы. В этой связи он отметил, что в «близкий круг» Путина входят не только политики и команда Кремля, но и «друзья» Путина, его близкое окружение, в том числе, представители бизнеса.

«В этом «асфальте» застрял Путин. У него после марта 2018 года меньше пространства маневра. Он в итоге должен будет обеспечивать безопасность собственного круга. Он теряет свободу рук, то есть власть. У него сложная ситуация, особенно, если он будет плыть по течению, которое ему предлагают», – выразил уверенность Павловский.

При этом, как отметил политолог, сейчас Путин практически не участвует в предвыборной кампании. Более того, он «не нужен для компании». «Они (близкий круг) готовы провести (президентские выборы) без Путина. Им нужен абстрактный человек, у которого 80% поддержки населения», – считает Павловский.

По его мнению, альтернативный вариант развития событий может состоять в реализации «лично-путинского сценария», который «требует включения самого Путина и поиска его опоры в людях, представляющих собой новое общество, новую страну».

«Итогом является одинокий лидер в поисках собственной нации. Ищет он там, где ее нет», – сказал он и отметил, что это очень слабая альтернатива, при которой Путин также может потерять влияние на свое окружение.

В то же время, эксперт обратил внимание, что безальтернативность Путина – не более чем миф, который активно тиражируется в общество.

«Безальтернативный Путин, якобы безальтернативный настолько, что ни у кого в России во власти нет президентского потенциала – мы все понимаем, что это чушь. Уж если несчастная, великая в прошлом, компартия нашла 26 кандидатов, то я думаю, в России можно «наскрести» 50-60 (кандидатов в президенты)», – сказал он.

«Этот миф подавляет и реальный политический поиск, и внимание аналитиков (к другим фигурам)», – добавил политолог.

Как полагает Павловский, то обстоятельство, что в настоящий момент этот миф принят электоратом, а предстоящие выборы начинают позиционироваться как «выборы-референдум» – это негативный момент, который в итоге приводит к деградации политической культуры в России.

«Придем и проголосуем «за» или «против» Путина. Сценарий референдума уже был на выборах президента в 2004 году, и тогда он тоже был искусственный», – сказал Павловский.

С его точки зрения, этот подход формирует проблему явки. «Высокий рейтинг является проблемой в системе, которая не может его электорально честно реализовать», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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