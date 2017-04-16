Эксперты: Высокая явка и одновременная консолидация народа «за» Путина невозможны

Публикации за 16.04.17

Высокая явка на выборах президента РФ в марте 2018 года, которую команда действующего главы государства Владимира Путина стремится реализовать, и запрос власти на поддержку народа – технически невозможно совместить. В случае реализации этой стратегии, в России пройдет очередная грязная избирательная кампания, а при самом негативном варианте вновь будет подорвано доверие к выборам. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

Известный политолог Дмитрий Орешкин обратил внимание, что последние выборы в Государственную думу 18 сентября 2016 года продемонстрировали ассиметричные результаты голосования, когда появился «электоральный султанат» – регионы, где итоги выборов сильнейшим образом зависят от элит, и «конкурентный кластер» – большая часть российских регионов, где так или иначе есть реальная конкуренция.

По его словам, «султанаты» повышают явку и обеспечивают консолидированное голосование, однако вызывают сомнение в его легитимности, кластеры – наоборот.

«Если бы Москва и Питер (кластеры) не пришли бы голосовать (на выборах в 2016 году), «Единая Россия» получила бы 75% голосов – за счет электорального султаната. Это основная проблема этой партии – то, что в России есть избиратели. Без них ей бы жилось гораздо лучше», – сыронизировал он.

Орешкин также отметил, что «электоральных султанатов» в России 15 – это около 12 млн человек, примерно 15% от всего электората в России (110 млн). Судя по результатам на последних парламентских выборах, «кластеры» дадут Путину около 30-35 млн голосов, считает политолог.

«Путин традиционно набирал в полтора-два раза больше «Единой России». Кластеры, плюс 10-12 млн от электоральных султанатов, получается не больше 42 млн. А задача стоит – набрать 55 млн (половина от 110 млн ) – это не решаемо», – уверен Орешкин.

«Если вы хотите высокую явку, вы результаты электоральных султанатов, которые и так работают на пределе возможностей, разбавляете альтернативным голосованием, но тогда консолидация будет ниже и результат будет не такой убедительный», – подчеркнул эксперт и пояснил, что поддержка Путина в кластерах недостаточно высокая. Например, в Москве и Петербурге, судя по предыдущим президентским выборам, она в следующем году не превысит 47%.

«Задача поставлена в неразрешимой плоскости – высокая явка и высокая консолидация. Без электоральных султанатов не будет такой поддержки Путина, поэтому совсем честными выборы не будут. Выборы будут не очень красивые. Создать имидж честных прозрачных выборов технически не получится», – считает Орешкин.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов со своей стороны отметил, что надежды на мобилизационный ресурс в лице молодежи сейчас нет.

«Я бы их на выборы не тащил. На сегодня у власти нет яркого предложения, а они (молодежь) не хотят говорить об образе будущего, им нужен образ настоящего», – констатировал Виноградов и добавил, что до тех пор пока не будет выработана стратегия работы с молодежи, не нужно политизировать этот электорат.

В это связи эксперт обратил внимание, что скандальный политик Алексей Навальный, который вывел молодежь на протестные движения этой весной, также вряд ли собирается ее использовать в своих целях.

«Навальный не пытается управлять, Навальный пытается создать тренд. Он исходит из того, что эта ситуация не администрируема. Эти события – это урок, который следует учитывать всем сторонам. Молодежь не является управляемой – технологии для этого нет», – уверен Виноградов.

Известный российский политтехнолог Дмитрий Гусев в этой связи выразил опасение, что перспективы президентской кампании 2018 года, как «прозрачной и легитимной», весьма туманны.

С его точки зрения, фальсификации, которые неизбежно будут сопутствовать голосованию, приведут к тому, что люди «будут завалены массой негатива».

«Действия (доказательства фальсификации) будут мгновенно оцифровываться и попадать в сеть. Мы будем свидетелями сетевого вала. При этом телевизионный контент будет давать совершенно другой – позитивный – контент. Мы встанем перед диссонансом: телевизор – сеть», – считает он.

В конечном итоге, по мнению Гусева, может быть реализован самый негативный сценарий, при котором люди начнут сомневаться, могут ли они действительно доверять результатам выборов.

Москва, Мария Вяткина

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