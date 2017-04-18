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Публикации за 18.04.17

Обострение в Грузии: Тбилиси назвал визит Лаврова в Абхазию недопустимой провокацией

Обострение в Грузии: Тбилиси назвал визит Лаврова в Абхазию недопустимой провокацией

Официальный Тбилиси выразил крайнее недовольство предстоящим визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию. Как говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, действия Москвы грубо нарушают принцип «уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Тбилиси призывает Россию прекратить практику провокационных действий. «Прибытие министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках его международного признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права», – говорится в документе, который цитирует «Грузия-online».

По оценке Тбилиси, подобные действия Москвы являются продолжением провокационной политики против Грузии и ставят целью узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства. «Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимировать оккупационные режимы», – считает МИД Грузии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Абхазию 18-19 апреля с рабочим визитом. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнения по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.

Как «Новый День», ранее в Грузии заявляли, что вопрос восстановления дипломатических отношений Москвы и Тбилиси не может быть включен в повестку дня до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в вопросе возвращения Абхазии и Южной Осетии.

Грузия разорвала дипотношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

Тбилиси. Другие новости 18.04.17

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