Дадаев отказался признать вину в убийстве Немцова

Публикации за 18.04.17

Сегодня в Московском окружном военном суде предполагаемый киллер Бориса Немцова – Заур Дадаев вновь заявил, что не причастен к его убийству и в день гибели политика выходил только в мечеть и в ресторан. Он также пояснил, что первоначально давал признательные показания якобы под давлением.

«Я никаких выстрелов в Немцова не производил. Я Немцова вообще не знаю», – заявил Дадаев. По его словам, с сентября по ноябрь 2014 года, когда, по версии следствия, велась подготовка к убийству, он находился в Чечне. Обвиняемый отметил, что жил в Москве на улице Веерная вместе с Русланом Геремеевым, его командиром в батальоне «Север». Тот уговаривал Дадаева не уходить со службы, а когда он все же решился, то пригласил пожить в Москве, передает «Медиазона».

Непосредственно в день убийства, 27 февраля 2015 года, Дадаев, по его же словам, был в квартире на улице Веерная и практически не выходил из дома из-за болезни – у него был насморк. Он с Геремеевым съездил в тот день в мечеть на намаз, но после этого находился дома и не покидал район до первого марта, когда уехал в Грозный.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

Согласно версии правоохранительных органов, подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

Ранее еще один фигурант этого уголовного дела Хамзат Бахаев заявил, что имеет алиби на момент убийства. На допросе в Московском окружном военном суде он полностью отрицал обвинения в причастности к резонансному преступлению.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.04.17

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