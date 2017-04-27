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Публикации за 27.04.17

Власти Сергиева Посада к 9 мая решили уничтожить Аллею Победы

Власти Сергиева Посада к 9 мая решили уничтожить Аллею Победы

Накануне Дня победы в Великой Отечественной войне власти Сергиева Посада приняли решение об уничтожении аллеи, высаженной горожанами, в том числе и местными ветеранами в 1975 году в честь 30-ой годовщины Победы, передает портал Glazey.info. По данным издания, в скором времени на месте Аллеи Победы появится пешеходная зона.

Впервые проблему поднял депутат городского совета Игорь Большаков. Изначально всех убеждали, что на аллее планируют спилить лишь плохие кусты и деревья. И на самом деле сначала были спилены лишь несколько гнилых и сухих растений. Но о реальных масштабах зачистки сквера чиновники решили не рассказывать.

Если судить по отметкам на пока еще уцелевших деревьях, Аллею 30-летия Победы решили уничтожить окончательно. Невзирая на то, что такие действия, как правило, требуют довольно широкого общественного обсуждения, все делается тихо и по-быстрому.

«К несчастью, те ветераны, которые высаживали эти деревья, уже физически не могут взять палку и явиться в администрацию, чтобы надавать по одному месту зачинщикам этого хамства и беспредела», – пожаловался депутат.

Москва, Алексей Васильев

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