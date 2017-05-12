Вывоз капитала из России вырос более чем в 2 раза

Публикации за 12.05.17

За четыре месяца 2017 года чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил $21,0 млрд, тогда как год назад за этот же период сумма составляла $9,8 млрд. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Регулятор пояснил, что в отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала, оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков. При этом корпоративный сектор, напротив, выступил нетто-импортерами капитала.

Тем не менее, по предварительной оценке Банка России, в январе-апреле 2017 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса составило $25,7 млрд, увеличившись почти вдвое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как отметил ЦБ, определяющим было укрепление торгового баланса, обусловленное ростом на треть экспорта в условиях более высоких мировых цен на топливно-энергетические товары при умеренном восстановлении импорта и незначительном увеличении дефицита прочих компонентов текущего счета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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