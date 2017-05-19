Лимонов готовит митинг 31 мая: в защиту свободы собраний

Публикации за 19.05.17

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов, не изменяя своим традициям, объявил об очередном митинге 31 числа. «Всё разрушится, раскрошатся в звёздный мусор Марс и Луна, а тридцать первые митинги будут продолжаться. И они вам понадобятся», – отметил он в своем блоге.

По его словам, акция уже согласована со столичными властями. «От мэрии по телефону мы узнали сегодня, что митинг наш 31 мая согласован, бумага лишь пока не готова», – Сообщил Лимонов.

«На митинге узнаете много нового, надеюсь интересного», – добил он.

Как предполагается, акция начнется у «Памятника героям революции 1905-1907 гг.» в 19:00.

«Серия митингов, привязанных к статье 31-й Конституции РФ (о гарантированной свободе собраний) началась 31 января 2009 года, – напоминает Лимонов. – Долгое время митинги проводились на Триумфальной площади, но, в конце концов, после того как площадь изуродовали качелями, и она стала выглядеть обывательско-туристической, мы перебазировались на Красную Пресню к Монументу Героям 1905 года».

Напомним, в мае 2014 года московская мэрия впервые за пять лет разрешила акцию «Стратегия-31» на Триумфальной площади.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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