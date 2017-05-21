На противников собянинской реновации оказывается давление: общественный протест губит политика

Публикации за 21.05.17

Организаторы непартийного митинга против градостроительной политики московских властей и программы так называемой реновации начали ощущать давление. Как сообщил член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, выступивший инициатором акции 27 мая, против него и его единомышленников началась информационная атака.

«Сейчас в сетях и группах пошел процесс сомнений, разброда, шатаний и взаимных обвинений. Также началась кампания против меня лично и организаторов митинга 27 мая», – сообщил Федоров на своей странице в «Фейсбуке».

Он отметил, что начались взаимные нападки и разборки по оценке 27 и 28 мая (28 мая запланирован политический марш против реновации).

«Многие люди растерялись и не знают, на какое мероприятие идти. Еще одна тема, которая сейчас продвигается в интернете, это мои убеждения и конфликты с некоторыми политическими оппонентами», – отметил Федоров.

По его словам, одна из проблем состоит в том, что часть «наших граждан уж ооочень не хочет стоять рядом на площади Суворова со своими политическими оппонентами».

«Кто-то рядом не сядет с навальнистами, кто-то дышать вместе не может одним воздухом с националистами, а у кого-то весенняя аллергия на коммунистов. И это печально, конечно», – констатировал он.

В этой связи он подчеркнул, что ограблению со стороны властей подвергаются все вне зависимости от политических и личных предпочтений. «Либо получится объединиться и показать свою волю властям, или всех сожрут по одиночке. НИ ОДНА партия, движение и группы граждан не могут в отдельности конкурировать с московской мэрией и фпг, ее обслуживающими. Это очень устраивает мэрию. И она этими факторами очень неплохо пользуется», – отметил Федоров.

Он считает, что против недовольных москвичей работают профессионалы с безграничными ресурсами. «Есть специальные полки людей в интернет пространстве, в СМИ, во ВСЕХ значимых политических и общественных структурах. Мэрия очень неплохо умеет пользоваться различными инструментами в зависимости от ситуации. Когда надо жестко, когда надо «мягко». Но всегда с высокой долей эффективности. Исходя из этого, надо быть всегда бдительным и стараться не вестись на ловко расставленные сети», – отметил член Общественной палаты РФ.

В этой ситуации Федоров рекомендует «не рефлексировать и не поддаваться на манипуляцию».

«Политика московских властей касается каждого москвича. Поэтому можно брать помощь у любого почти человека. Если мне предложит помощь мой политический оппонент, я соглашусь. Если предложит помощь представитель власти, то я тоже с радостью ее возьму. Единственное условие, чтобы поддержка была безусловной. И не было бы попытки захвата и доминирования. Надо прекратить делиться на людей первого и второго сорта», – подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что относительно политической акции, запланированной на 28 мая, будет подготовлено официальное заявление.

«Главное, чтобы была выработана понятная, прозрачная и честная позиция. Чтобы до митинга не осталось никаких вопросов. Чтобы была заранее понятна логика с выступающими, резолюцией, требованиями и шагами на будущее. Уверен, что в ближайшее время все прояснится, и каждый человек будет понимать, за что и против чего он собирается идти 27 мая на митинг! Сознательный, трезвомыслящий, солидарный и организованный гражданин – вот к чему надо стремиться», – заявил Федоров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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