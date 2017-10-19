Собчак-2018: Полная дискредитация политической системы / Георгий Федоров о выдвижении скандальной телеведущей на президентские выборы

Элементы «шоу» на президентских выборах в 2018 году, частью которого является выдвижение скандальной телеведущей Ксении Собчак – девальвируют политическую систему в России и могут негативно сказаться на и без того хрупкой стабильности в стране. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Как полагает эксперт, бенефициарами такого экстравагантного выдвижения могут быть несколько сил, но, в первую очередь, сама Собчак.

«Это в первую очередь нужно Собчак. Она – очень коммерческий человек. Мне кажется, она поняла, что таким ходом может повысить свою капитализацию», – отметил он.

Федоров также добавил, что для Кремля это также может быть выгодно, так как «либеральная хорда» получает своего кандидата и некую интригу к выборам.

В этой связи эксперт отметил, что позиции Собчак на выборах будут зависеть от многих факторов. «Много зависит от того, какой у нее будет финансовый ресурс, как она будет качественно вести избирательную кампанию. На сегодняшний момент она неконкурентоспособна. Посмотрим, как она будет себя вести дальше», – сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что есть кандидаты, которых Собчак может обойти в предвыборной гонке.

«Мы знаем, что кроме Зюганова, Жириновского, Миронова, всегда есть кандидаты из непарламентских партий, самовыдвиженцы. Учитывая ее узнаваемость, она может их обойти», – считает Федоров.

Эксперт однако подчеркнул, что такой фарс при нынешней внутренней обстановке в России может сыграть негативную роль.

«Экономическая ситуация усложняется, протестные настроения растут. Понятно, что у нас есть социальный кризис. Пока не политический, но все может измениться», – сказал он.

«С моей точки зрения, это (выдвижение Собчак) абсолютно неправильно, потому что у нас сейчас состояние разлома. Обществу нужны реальные перемены, а не имитация перемен. Реальная конкуренция на выборах президента позволила бы нашу политическую систему сделать более устойчивой. А все эти шоу-моменты только девальвируют политическую систему и доверие к институту президентских выборов», – заключил Федоров.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне вечером Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Она предложила избирателям не бойкотировать выборы и вместо голосования «против всех» проголосовать за нее.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.17

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