Москва забурлила: согласованы две акции протеста против собянинской реновации

Публикации за 20.05.17

В следующие выходные в Москве пройдут две акции протеста против так называемой программы реновации, которая предполагает снос пятиэтажек в российской столице. Мэрия согласовала проведение митинга «За права москвичей» в субботу, 27 мая, и политический марш оппозиционных партий в воскресенье, 28 мая.

Акция «За права москвичей», которая заявлена как внепартийный митинг, пройдет 27 мая в 13:00 на Суворовской площади при планируемой численности участников до 1,5 тысяч человек. Ее организаторами выступили председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Георгий Федоров, а также коалиция муниципальных депутатов «Москва и москвичи» и движение «Моссовет».

Как говорится в анонсе акции, это будет внепартийный общегородской митинг против политики Мэрии Москвы и лоббируемого ей крупного бизнеса: против реновации-депортации, против платных парковок, против точечной застройки, против сноса гаражей, против некачественного и некомпетентного управления городом.

Мэрия Москвы также согласовала на воскресенье, 28 мая, политическую акцию против так называемой реновации, организаторами которой выступили партии «ПАРНАС», «Яблоко», «Демократический выбор», движение «За права человека» и Комитета протестных действий при участии муниципальных депутатов и общественных активистов.

Как сообщил лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, сбор участников акции ожидается с 13:00 до 14:00 у домов №21-24 по улице Вавилова. С 14:00 до 15:00 согласован марш по улице Вавилова до дома №46 (в сторону улицы Дмитрия Ульянова), после чего с 15:00 до 16:00 запланирован митинг на площадке у дома №46 численностью до 10 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия», – уточнил Митрохин.

Как сообщал «Новый День», о запуске программы реновации жилого фонда столицы, что предполагает снос пятиэтажных домов, было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что Госдума намерена принять соответствующий законопроект. Первое чтение состоялось 20 апреля. Первоначально в программу должны были попасть почти 8 тысяч домов. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, в который попали 4,5 тысяч зданий. Большинства действительно ветхих и непригодных для жилья домов в этом списке не оказалось.

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Москве прошла массовая акция протеста против так называемой реновации, которая собрали порядка 20 тысяч человек. Митингующие потребовали снять с рассмотрения закон о реновации Москвы. По их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства.

Массовое недовольство действиями мэрии Москвы вынудило президента РФ выступить с заявлением о том, что он не подпишет законопроект о так называемой реновации, если будут нарушены права граждан. После воскресного митинга 14 мая в Кремле решили дистанцироваться от сноса домов в Москве. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «это не вопрос кремлевской повестки дня – это городские дела».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.05.17

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