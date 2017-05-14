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Общество

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Публикации за 14.05.17

«Чемодан, вокзал, Тюмень!» Десятки тысяч москвичей потребовали отставки Собянина

«Чемодан, вокзал, Тюмень!» Десятки тысяч москвичей потребовали отставки Собянина

В Москве прошел митинг против программы реновации. В акции протеста приняли участие по разным данным от 20 тыс до 30 тыс человек, по данным полиции – 8 тысяч.

Противники реновации собрались на бульваре Сахарова, они принесли с собой плакаты «Московская власть износилась!», «Москва против х-реновации!», «Несносные жители», «Собянин под прессом черных риэлторов» и другие.

Выступающие особо подчеркивали: в программу реновации попали дома, которые простоят еще десятки лет, а действительно ветхие здания, нуждающиеся в немедленном расселении и сносе, городские власти игнорируют.

«Собянин занимается исключительно предвыборным пиаром, а на горожан ему наплевать», – заявляли участники митинга. В конце концов собравшиеся начали скандировать «Собянина в отставку!»

Напомним, о запуске программы реновации жилого фонда столицы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что Госдума намерена принять соответствующий законопроект. Первое чтение состоялось 20 апреля. Первоначально в программу должны были попасть почти 8 тыс домов. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, в который попали 4,5 тыс зданий. Большинства действительно ветхих и непригодных для жилья домов в этом списке не оказалось. Пока в программу реновации в основном оказались включены наиболее непротестные районы, в которых на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов, отмечает РБК со ссылкой на исследование издания Republic.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.05.17

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