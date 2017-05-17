Собянин умудрился провалить «аттракцион неслыханной щедрости» / Столичная реновация аукнется на президентских выборах, – считают политологи

Публикации за 17.05.17

Проект мэра Москвы Сергея Собянина о так называемой реновации, предполагающий снос пятиэтажек в российской столице, вызвал противоречивую оценку ведущих политологов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площадке дискуссионного клуба WTF эксперты сошлись только в одном – московский градоначальник и его подчиненные умудрились поставить под сомнение такой «аттракцион неслыханной щедрости».

Как отметил известный политконсультант, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, позитивно оценивший эту программу, в России слишком людей, которые живут в пятиэтажках, и мечтают переселиться в другое место. В этой связи он предложил запланированные на реновацию средства отдать Московской области, Екатеринбургу, Санкт-Петербургу или другому региону, если москвичи отказываются от этого проекта.

«Москвичи не хотят, ну и не надо… Зажрались, реально зажрались. Давайте деньги отдадим в другие города – вся Россия будет рукоплескать Владимиру Владимировичу, его рейтинг будет не 86%, а 96%», – сказал Матвейчев.

«То, что делает Собянин, – это называется аттракцион неслыханной щедрости», – добавил он.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов поддержал мнение Матвейчева и напомнил о бессмертной фразе писателя Михаила Булгакова, что москвичи народ – хороший, но их «испортил» «квартирный вопрос».

«Если Москве не нравится, давайте пилотный проект проведем где-нибудь хотя бы в Московской области», – сказал Мартынов.

По его мнению, этот проект надо просто реализовать, но пока даже нет закона, по поводу которого сейчас там много споров.

Политтехнолог Вячеслав Смирнов со своей стороны обратил внимание на бездарное пиар-сопровождение этой программы.

«Надо конечно сказать спасибо мэрии Москвы и тем специалистам, которые своей рукожопостью вот так работали, что на пустом месте создали замечательный повод протеста, который устраивает любую оппозицию. На этом можно паразитировать во время муниципальных, президентских выборов и выборах мэра Москвы – тема неисчерпаема», – констатировал он.

По его словам, закончится все «мирно и спокойно»: программа рассчитана на 20 лет и многие не доживут до ее реализации, но в этой ситуации мэр Москвы просто испортил себе «карму».

«Подать выгоднейшую программу по улучшению жилищных условий москвичей вот так… Название ей дать – «реновация», которое нормальная бабка выговорить не может…» – выразил возмущение Смирнов.

По его оценке, ситуация очень неприятная, в том числе для президента РФ перед выборами. «За это придется кому-то отвечать», – считает политтехнолог.

Комментируя ситуацию, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил, что сейчас мы видим тот самый вариант, когда неумелые действия организаторов реновации приводят к сложным политическим и общественно значимым процессам.

«Я не специалист по стройкам, я не специалист по озеленению и каким-то градостроительным вещам, но я знаю, что в Москве нет единого градостроительного плана – это проблема», – сказал он и добавил, что без этого плана невозможно управлять городом.

«Я хочу поставить «двойку» тем, кто организовывал пиар и споспровождение этого проекта. Не надо заниматься самодеятельностью, уважаемые господа, которые ведут этот процесс. Политический пиар – это не то, что мы вас сейчас принудим к счастью, это взаимодействие с обществом, и про это организаторы процесса (реновации) забывают», – подчеркнул Куртов.

По его оценке, нынешние протестные митинги – это по еще запрос на взаимодействие в властью, но возможен бунт, когда такая цель не будет ставиться, что будет гораздо опаснее для государства.

Примечательно, что Кремль решил пока дистанцироваться от реновации жилья Москве. «Это не вопрос (реновация Москвы) кремлевской повестки дня. Это городские дела», – заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но при этом охарактеризовал программу так называемой реновации, вызвавшей массовый протест москвичей, как «очень крупный, позитивный проект».

Как сообщал «Новый День», о запуске программы реновации жилого фонда столицы, что предполагает снос пятиэтажных домов, было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что Госдума намерена принять соответствующий законопроект. Первое чтение состоялось 20 апреля. Первоначально в программу должны были попасть почти 8 тысяч домов. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, в который попали 4,5 тысяч зданий. Большинства действительно ветхих и непригодных для жилья домов в этом списке не оказалось.

В минувшее воскресенье в Москве прошла массовая акция протеста против так называемой «реновации», которая собрали порядка 20 тысяч человек. Митингующие потребовали снять с рассмотрения закон о реновации Москвы. По их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства.

Москва, Владимир Андропов

Москва. Другие новости 17.05.17

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