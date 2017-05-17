Вице-спикер Госдумы: Реновация обрушит цены на жилье в Москве / … но власть допустила большую ошибку

Публикации за 17.05.17

Строительный комплекс Москвы и Подмосковья, о котором тиражируются разнообразные мифы, являются активными противниками программы так называемой реновации, которая предполагает снос пятиэтажек в российской столице. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, этот проект спровоцирует обвал цен на жилье в московском регионе, но власть допустила большую ошибку.

«Те, кто строят в Московской области, понимают, что появление новых домов в пределах Москвы, напрямую влияет на их бизнес. Те, кто строит сейчас в Москве, прекрасно понимают, что в результате программы реновации цены на квартиры упадут. Это безусловный факт. Тут не надо быть даже специалистом в рыночной экономике», – заявил Толстой, выступая накануне на площадке дискуссионного клуба WTF.

По его словам, «то, что программа реновации каким-то образом подпитывает какое-то строительное лобби, – это неправда».

«Строительное лобби выступает как раз против, в том числе всячески сочувствует (протестным) митингам. Потому что они (строительное лобби) меньше всего заинтересованы в том, чтобы в Москве появилось избыточное количество хорошего жилья», – сказал вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что программа реновации необходима, и заверил, что в поправках в федеральный законопроект о реновации в Москве, против которой начался массовый протест, будут учтены пожелания недовольных жителей столицы.

«Речь идет об очень простой вещи – сотни тысяч людей в Москве живут в отвратительных условиях, нечеловеческих условиях, которых недостойны людей в 21 веке. Людям, которые живут двухкомнатной коммуналке с четырехметровой кухней и совмещенным санузлом – вы сколько угодно можете говорить о модернизации, можете сколько угодно говорит о великой России, обо всех проблемах, которые обсуждает наша политическая тусовка… Для них (людей) их повседневная жизнь – это тяжелый крест. И вот возможность поменять свое жилье – эта программа (реновации) как раз дает», – пояснил Толстой выгодность этой реновации.

Между тем он признал, что исполнительная и законодательная власти допустили ошибку в публичной презентации этого закона, пытаясь как можно быстрее реализовать проект. В итоге получилось так, что тезис о предоставлении возможности людям переехать в новое современное жилье – звучит теперь так, что москвичей выселят из их домов, а их дома снесут.

Отвечая на претензии оппонентов программы так называемой реновации, Толстой согласился, что власти, которая обманывает людей, верить нельзя. «Мы должны добиться того, чтобы власть делала, что она говорит. Я говорю абсолютно искренне», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Москва, Владимир Андропов

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