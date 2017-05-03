«Это геноцид»: жителям Москвы столицы грозит депортация / Противники сноса пятиэтажек раскрыли опасности собянинской реновации

Публикации за 03.05.17

Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве является «геноцидом» москвичей, которым теперь грозит «депортация». Как заявили сегодня на брифинге противники сноса пятиэтажек, пока власти полностью не откажутся от своей инициативы, «домоклов меч» будет над всеми жителями российской столицы. По их оценке, законопроект становится «антиконституционным переворотом» и снова возвращает страну в ельцинскую эпоху.

Москвичи – «мусор», который нужно убрать

Комментируя законопроект о так называемой реновации Москвы, депутат муниципального собрания района Гагаринский Елена Русакова отметила, что как только в Госдуме появился этот документ, «власть в Москве начала действовать так, как будто это уже принятый закон».

«Началось неофициальное составление списков домов, давление на людей, чтобы они соглашались на переселение неизвестно куда и неизвестно на каких условиях, игнорирование земельного законодательства, когда можно брать землю под застройку. Сейчас мы видим маневрирование в списках на снос, но какие могут быть списки, когда нет еще закона? Они не имеют никакой законной силы», – обратила внимание Русакова.

С её точки зрения, строительные лобби и чиновники, связанные с ним, рассматривают территорию, на которой стоит так называемое московское «ветхое жилье», как участок для зачистки в своих интересах.

«Наши дома и мы сами рассматриваемся как мусор, который надо убрать», – заявила депутат.

Русакова также подчеркнула, что определенности сейчас нет. «Какие дома подпадают в списки? Мы видим, что попадают любые. Получается хаос и неопределенность, получается, что вся Москва находится в очереди на снос. Прошу задуматься над этим. Этот «домолов меч» над всем населением Москвы. Если дом попал пол снос – это еще не конец истории. Но если дом не попал в списки – это тоже ни о чём не говорит, потому что это чисто произвольно», – отметила Русакова.

Как отметила противница сноса пятиэтажек Керри Гугенбергер, списки домов под снос будут обновляться каждый день. «Я живу в районе Савеловский, я позвонила в МФЦ – на сегодня мой район в список не попал, но мне сотрудник МФЦ сказал, что каждый день списки будут обновляться», – сказал она.

Депутат московской городской Думы Елена Шувалова согласилась, что дом абсолютно любого москвича может оказаться под угрозой сноса, так как в законопроекте говорится о реновации домов, построенных с 1958-1968 годы. «Это могут быть самые разные дома», – подчеркнула она.

Активисты также обратили внимание, что в законопроекте сказано, что если дом, не относящийся к категории жилья, которое попадает под снос, оказался внутри территории реновации, он тоже может быть снесен.

Голосование москвичей не поможет

Русакова отметила, что голосование «за» или «против» сноса дома, которое обещали москвичам, не может быть продуктивным. «Голосованием невозможно решать вопросы сноса, потому что если остается хотя бы одна семья, которая не хочет переезжать, принуждать их покинуть свое жилище – это уже нарушение прав человека», – подчеркнула депутат и пояснила, что лишение права на частную собственность посягает на базовые права человека.

Политик и активистка Юлия Галямина со своей стороны отметила, что в основе законопроекта лежит «нарушение конституционных прав граждан». По ее оценке, поправки к документу, которые предлагаются, не могут изменить это.

«Если будут приняты поправки – законопроект будет не нужен, так как он создан не с целью сделать жизнь лучше или сделать Москву более современной, а с целью поделить бюджет», – выразила уверенность Галямина.

Шувалова со своей стороны отметила, что законопроект ставит «нормы права в городе Москве выше нормы права в Российской Федерации».

«Закон называется «О внесении изменений в закон о статусе столице и другие законодательные акты РФ. В 1991 году тоже активничал один строитель – Борис Николаевич Ельцин (первый президент РФ). Он поставил нормы права России выше норм права СССР. Вы знаете, к чему это привело», – сказала депутат Мосгордумы.

По мнению противников так называемой реновации, необходимости в принятии нового закона нет, так как расселять людей из ветхого жилья можно и при нынешней законодательной базе.

«Все законы и подзаконные акты, которые имеются сейчас, позволяли десятилетиями сносить и расселять ветхое жилье», – подчеркнула Русакова.

Шувалова также обратила внимание, что в настоящее время существует достаточно механизмов, которые позволяют легально сносить ветхое жилье. «Есть федеральная программа «Жилище», которая действует до 2020 года, и её можно продлить, есть постановление правительства Москвы о расселении коммунальных квартир. Все нормы права имеются», – пояснила она.

Перспектива Москвы – техногенная и экономическая катастрофа

Муниципальный депутат района Хамовники Александра Полушина обратила внимание, что столичные власти мало говорят о долгосрочных последствиях своего предложения, и эти перспективы не обнадеживают.

«Планируется многократное увеличение технических и экономических показателей города, увеличение плотности застройки в четыре раза. Это без учета того неликвида, который уже стоит в городе. Инфраструктура, дороги и прочие мощности не приспособлены для этого. Нас ждет техногенная и экономическая катастрофа», – подчеркнула Полушина.

Она считает, что увеличение населения в городе может обернуться еще и «страшной криминогенной ситуацией».

«Люди, приехавшие в Москву, которые надеются найти себе работу, они не смогут этого сделать. Бюджетные места сократили, малый и средний бизнес практически не существуют, и крупному бизнесу нелегко – рабочие места сокращаются с каждым днем. Люди, чтобы покормить свои семьи, будут уходить в криминальные сферы. Одна проблема тянет другую», – сказала муниципальный депутат.

В этой связи представитель инициативной группы района Марфино провела аналогию с 1991-м годом. «Это геноцид москвичей, депортация людей. Мы останемся без собственности. В 91-ом году нас обманули с ваучерами. Сейчас нас обманывают с собственностью», – заявила она.

Путин не поможет

Русакова отметила, что москвичам сейчас никто не поможет, и скептически оценила заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в случае, если закон будет нарушать права граждан, он наложит «вето» на его принятие.

«Путин демонстрирует метания и колебания. Первый шаг – он полностью поддерживает эту программу. Второй шаг был – там не должно нарушаться прав граждан. Но это все абстрактно. Заявление не подтверждается никакими конкретными административными действиями», – сказала она.

С её точки зрения, те поправки, которые были предложены к законопроекту – это реакция на массовое недовольство москвичей.

«Сначала планировалось второе чтение (законопроекта о реновации) на 15 мая, потом велись разговоры, что это откладывается на конец мая. Теперь начались разговоры, что это будет в конце июля. Мы видим некоторую растерянность среди инициаторов законопроекта. Это еще не означает, что мы решили проблему. Основное – еще впереди. Но начинают маневрировать в отсутствии уважения к закону, правового сознания на уровне федерального руководства», – обратила внимание Русакова.

С её точки зрения, только консолидация общества поможет избежать катастрофических последствий принятия этого законопроекта. «Все, кто вчитался в текст законопроекта, понимают, что это крах города Москвы», – уверена она.

Активисты подчеркнули, что для того, чтобы продавить отказ властей от их инициативы, необходим консолидированный протест со стороны общества. В этой связи они призвали москвичей прийти на митинг против так называемой реновации 14 мая.

Москва, Мария Вяткина

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