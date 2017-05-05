Собянинская реновация активно набирает противников / Девелоперы от предложений властей тоже не в восторге

Публикации за 05.05.17

Столичные власти продолжают игнорировать протест москвичей против законопроекта о реновации пятиэтажек в Москве и готовят почву для реализации своей инициативы. Однако, кроме простых жителей, девелоперы также высказывают недовольство предлагаемыми условиями строительства новых домов.

Сейчас в мэрии города обсуждаются варианты привлечения сторонних компаний в качестве генподрядчика при квартальной застройке. Среди возможных участников может быть группа компаний ПИК и «Крост», которые занимались расселением жителей по еще по лужковской программе, пишет «Коммерсантъ». Однако, по данным издания, далеко не все девелоперы согласны на условия, которые им навязывают столичные власти.

Согласно заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, первые три года после принятия законопроекта программа будет реализовываться за счет бюджетных средств. Сейчас озвучивается цифра в 300 млрд рублей. В этой ситуации столичным властям нужно будет провести торги или запрос котировок. Победителями в таких аукционах станут компании, которые будут готовы продавать квартиры по себестоимости либо еще на 15% ниже, что и вызывает недовольство девелоперов. При этом существует и вероятность того, что город выкупит у строительный компаний не распроданное жилье, но сделать это чиновники хотят по цене ниже рыночной.

По словам директора по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павла Брызгалова, которого цитирует издание, средняя себестоимость строительства жилья в Москве без учета затрат на отделку и дополнительную инженерию составляет 40 тысяч рублей за 1 кв метр. Директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет отмечает, что с учетом отделки сумма достигает 65-70 тысяч рублей за метр.

«Теоретически застройщики могут позволить себе в рамках программы строить по себестоимости, экономически эффективно для них это станет за счет обеспечения своего производства объемами строительства и оптимизации издержек», – считает Брызгалов. При этом, продолжает он, разумно было бы разрешить девелоперам строить в рамках программы реновации дома, где часть квартир застройщики смогут реализовывать самостоятельно. Однако такой вариант не возможен в рамках первого этапа – до 2020 года.

Глава «Главстрой Девелопмент» Иван Богатов считает, что теоретически такие проекты могли бы быть привлекательны, в случае, если власти Москвы сами разработают градостроительную документацию и построят инженерную и социальную инфраструктуру.

Застройщики в тоже время отмечают, что строительство жилья комфорткласса невозможно построить за предлагаемую городом сумму. Кроме этого есть риски, которые несет для девелоперов сотрудничество со столичными властями. Боятся строители того, что через фонд реновации мэрия будет жестко контролировать сроки строительства, а также навязывать дополнительные обязательства по строительству школ, детсадов и больниц.

Программа реновации вызвала обществе большой резонанс, который подхватила, в том числе, непарламентская оппозиция, которая заявила о намерении провести еще две акции: 21 мая – устроить протесты в отдельных районах, а 28 мая партии «ПАРНАС» и «Яблоко», «5 декабря», движение «За права человека» – провести марш.протестыне

«В сложившейся системе власти будет трудно отстоять права москвичей при помощи одной акции, даже массовой. Требуется целая серия акций и мероприятий, ясная и четкая повестка, консолидация гражданского общества, включая активистов протеста, правозащитников, общественные группы, партии и организации»,– заявили «Ъ» в «ПАРНАСе».

Думская оппозиция более сдержана в своих оценках инициативы. К примеру, КПРФ поддерживает идею закона о сносе старого жилья, однако проект реновации там называют «некорректным». Коммунисты также согласовали митинг на 17 мая, где будут обсуждаться проблемы ремонта дорог, экологической политики и реновации.

Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, который был принят Госдумой 20 апреля, вызвал широкий общественный резонанс. Его противники считают эту программу «геноцидом» москвичей, которым теперь грозит «депортация». Как заявили ранее на брифинге противники сноса пятиэтажек, пока власти полностью не откажутся от своей инициативы, «домоклов меч» будет над всеми жителями российской столицы, поскольку никто не застрахован от изъятия своей собственности. По их оценке, законопроект становится «антиконституционным переворотом» и снова возвращает страну в ельцинскую эпоху.

Как считают противники реновации, расселение ветхого и аварийного жилья возможно по нынешнему законодательству, а новый закон ведет к зачистке территорий в пользу строительного лобби и чиновников, связанных с ним. При этом голосование «за» или «против» сноса дома, которое обещали москвичам, не может быть продуктивным: если остается хотя бы одна семья, которая не хочет переезжать, принуждать их покинуть свое жилище – это уже нарушение прав человека.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя законопроект, заверил, что не подпишет этот документ, если в нем будут содержаться нормы, нарушающие права граждан.

Ранее Собянин заверял, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. 2 мая был обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный перечень вошли 4566 домов. Многие москвичи остались недовольны тем, что в этом списке не оказалось многих домов, которые действительно можно считать ветхими и аварийными.

Москва, Мария Вяткина

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