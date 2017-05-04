В Москве готовится митинг за расширение списка сносимых домов: ветхие «пролетели» мимо

Публикации за 04.05.17

В пятницу, 5 мая, в гайд-парке «Сокольники» готовится митинг против исключения из списка для голосования нескольких тысяч домов, которые пролетели «мимо» программы так называемой реновации. Как говорится в сообщении на сайте парка, в акции предполагается участие до тысячи человек.

В качестве организатора заявлен Юрий Загребной, в прошлом депутат Мосгордумы, в настоящее время член правления Московского фонда развития местного самоуправления.

В его публикации на сайте Моссовета отмечается, что треть районов и около половины «хрущевок» уже оказались за бортом.

«Судя по той почте, той информации, которая полилась ко мне в последние дни и на прямую, и через знакомых, минимум несколько сотен домов по городу, имеющих «заслуженную ветхость», домов, жители которых многократно просили власти помочь, – оказались вне популярного Перечня. И это не правильно!» – заявил Загребной.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.05.17

Сначала бараки: в Подмосковье задумались о сносе хрущевок после 2020 года. / Кавказские исламисты используют ИГИЛ как франшизу. Нерешенная проблема аукнулась России участием в сирийской кампании. / Дождались: Путин поручил переселить всех россиян из разваливающихся домов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»