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Публикации за 04.05.17

Мэрия Москвы разрешила митинг противников собянинской реновации

Мэрия Москвы разрешила митинг противников собянинской реновации

Мэрия Москвы разрешила митинг противников так называемой реновации российской столицы, которая предполагает снос пятиэтажек. Акция пройдет 14 мая с 14:00 на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

По его словам, митинг согласован с предполагаемым количеством участников до пяти тысяч человек, передает «Интерфакс».

Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве, который был принят Госдумой 20 апреля, вызвал широкий общественный резонанс. Его противники считают эту программу «геноцидом» москвичей, которым теперь грозит «депортация». Как заявили накануне на брифинге противники сноса пятиэтажек, пока власти полностью не откажутся от своей инициативы, «домоклов меч» будет над всеми жителями российской столицы, поскольку никто не застрахован от изъятия своей собственности. По их оценке, законопроект становится «антиконституционным переворотом» и снова возвращает страну в ельцинскую эпоху.

Как считают противники реновации, расселение ветхого и аварийного жилья возможно по нынешнему законодательству, а новый закон ведет к зачистке территорий в пользу строительного лобби и чиновников, связанных с ним. При этом голосование «за» или «против» сноса дома, которое обещали москвичам, не может быть продуктивным: если остается хотя бы одна семья, которая не хочет переезжать, принуждать их покинуть свое жилище – это уже нарушение прав человека.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя законопроект, заверил, что не подпишет этот документ, если в нем будут содержаться нормы, нарушающие права граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заверял, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. 2 мая был обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный перечень вошли 4566 домов.

Москва, Светлана Антонова

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