«Позитивный проект»: Кремль решил дистанцироваться от собянинской реновации

Публикации за 17.05.17

Кремль не планирует вмешиваться в реализацию программы правительства Москвы по реновации жилья. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», – заявил он и охарактеризовал программу так называемой реновации, вызвавшей массовый протест москвичей, как «очень крупный, позитивный проект».

«Есть определенные пожелания, определенная критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями», – отметил Песков и добавил, что «законотворческая работа, связанная с реализацией этого проекта, происходит с учетом мнения москвичей», передает «Интерфакс».

«Таким образом мэрия демонстрирует готовность воспринимать все замечания, но это городская повестка дня», – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал «Новый День», о запуске программы реновации жилого фонда столицы, что предполагает снос пятиэтажных домов, было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что Госдума намерена принять соответствующий законопроект. Первое чтение состоялось 20 апреля. Первоначально в программу должны были попасть почти 8 тыс домов. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, в который попали 4,5 тыс зданий. Большинства действительно ветхих и непригодных для жилья домов в этом списке не оказалось.

В минувшее воскресенье в Москве прошла массовая акция протеста против так называемой «реновации», которая собрали порядка 20 тысяч человек.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.05.17

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