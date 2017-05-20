Против собянинской реновации восстала даже наука / Такой проект принесет больше вреда, – считает академик Юрий Бочаров

Публикации за 20.05.17

Один из самых авторитетных ученых в области архитектуры и градостроительства – академик Юрий Бочаров высказал претензии к программе так называемой реновации Москвы, которую продвигает столичный мэр Сергей Собянин. По оценке ученого, участвовавшего в проектировании Волгограда, Киева и Пекина, пятиэтажные «хрущебы» сносить нельзя – первоначально нужно принимать во внимание не мнение жителей, а экспертного заключение.

В интервью журналу «Огонек» академик привел аргументы, которые защищают низкоэтажное строительство, а так называемые устаревшие дома он предлагает реконструировать.

Бочаров считает, что тезис о том, что «хрущевки», верен лишь отчасти. «Нельзя говорить о всех хрущевках в целом – нужно разделять конкретные серии. Есть первые серии, технология которых была закуплена нами во Франции и в Дании,– это французские «Камю» (по имени инженера Раймона Камю, разработчика систем панельного домостроения в 1950-е) и датские «Йесперсон»… при строительстве пятиэтажек первых индустриальных серий действительно были допущены серьезные ошибки: например, несущие поперечные стены не позволили расширять помещения, утеплитель в стенах проседал, а трубы коммуникаций были проложены внутри панелей... Однако работа над ошибками была проведена, в эксплуатацию ввели новые серии, и то, что сегодня называется несносимыми сериями,– дома вполне качественные», – отметил академик.

По его словам, Никите Хрущеву вообще нужно поставить памятник. «Только вдумайтесь: в сталинский период количество квадратных метров городского жилья на одного человека уменьшалось с 6 квадратных метров в 1923 году до 5,4 – в 1950-м. И только со стартом хрущевской жилищной программы вновь начался рост. Если в 1960-м это было уже 8 квадратных метров, а в 1970-м – 11,1, то в 1980-м этот показатель достиг 15,7 квадратных метра. Действительно, дома строили быстро, без лифтов и мусоропроводов, кухни были маленькие, санузлы совмещенные, но люди переезжали туда из подвалов и коммуналок – это было колоссальное достижение!» – обратил внимание Бочаров.

Он не согласен с утверждением, что хрущевки уже выработали свой ресурс. «Мне это удивительно: разве было проведено независимое технико-экономическое обследование этих домов? мнение части жителей, а именно профессиональное заключение, независимое от муниципалитета! Более того, хорошо бы получить и сравнение различных вариантов реконструкции, а также сравнить, что выгоднее – сносить или реконструировать?» – сказал ученый.

В то же время он согласился, что «хрущевки сегодня устарели морально». Но в этой ситуации есть рецепт: хрущевки надо реконструировать.

«По моей информации, если у пятиэтажек сносимых серий ресурс выработан на 60%, то у несносимых серий – лишь на 20! Когда я говорю о несносимых – это, например, серии 1-447, 1-511, 1-510, 1-515 и др. В этих домах есть возможность убрать часть внутренних поперечных стен, расстояние между этими стенами от 8,4 до 9,6 метра, и можно увеличить кухню или комнату, объединить квартиры, сделать любую перепланировку! Более того, эти дома смогут физически простоять еще 100-140 лет», – сказал Бочаров.

В этой связи он также отметил, что похожие дома строились во многих странах Европы. «Вы удивитесь: их практически нигде не сносили – их реконструировали. Посмотрите, к примеру, на Восточную Германию: таких панелек там было очень много и все они получили новую жизнь. В процессе реконструкции один дом превращался в два, его этажность снижалась, участки перед ним отдавались жителям... Это оказалось в два раза дешевле, чем строительство нового здания!» – подчеркнул эксперт.

По его мнению, основанном на статистике, «человеку лучше жить не выше дерева, то есть примерно до 8-9-го этажа». «Есть данные, к примеру, по росту числа нервных заболеваний: там прямая зависимость от того, на каком этаже живет человек,– чем выше, тем хуже. Более того, чем выше этаж, тем у жильцов больше проблем с перепадами давления, вибрация... Наши врачи в какой-то момент стали изучать эту связку этажности и здоровья, но затем такие исследования свернули», – сказал Бочаров.

Он также отметил, что сегодня в Москве плотность застройки выше, чем в западных столицах. «Есть сравнительный анализ распределения населения в крупнейших городских агломерациях, так вот, согласно этому анализу, в Москве на сам город приходится 80-85% населения, а на пригород – 15-20, это так называемое центростремительное развитие. Замечу: в развитых странах Запада тенденция прямо противоположная – города развиваются центробежно. Если плотность населения в Москве в пределах МКАДа 13 тысяч человек на гектар, то в Берлине этот показатель 4,5 тысячи, в Лондоне – 5 тысяч, в Риме – 2,3 тысячи», – обратил внимание эксперт.

По его словам, при нынешних градостроительных тенденция Москве угрожает дополнительная нагрузка на транспортную и инженерную инфраструктуру.

«В Москве дороги занимают 12% общей территории города, в Нью-Йорке, для сравнения,– 32%. В какой-то мере виноваты мы – проектировщики: в советские времена, когда разрабатывались соответствующие нормы, было невозможно представить, что у людей будет столько машин. Старые нормы исходили из расчета 70 машин на 1000 жителей, и этот показатель уже превышен в 6 раз. В таких условиях нагружать город высотками просто недопустимо!» – считает ученый.

Он обратил внимание, что в США города занимают 8% от всей территории страны, в Англии – 12%, а в России – 1,1%. «При наших пространственных ресурсах (а Россия занимает первое место в мире по территории и 85-е место по обеспеченности жилыми квадратными метрами на человека) число городов, поселков и сел сегодня снижается. Если во всем мире столицы – это «локомотивы» социально-экономического развития, то у нас Москва скорее «пылесос», она взяла на себя все возможные функции – политические, управленческие, деловые, научные... Для сравнения, в других странах у столиц обычно есть города-противовесы в разных частях страны. Например, у Вашингтона (напомню, что он меньше Москвы по населению в 15 раз) – это Нью-Йорк и Лос-Анджелес, у Пекина – Шанхай, Гуанчжоу и еще три города», – отметил академик.

«Взгляните на карту районов хрущевок – это же очень выгодные места в пределах МКАДа. Вот вам и ответ: здесь земля в четыре раза дороже, чем в новой Москве, а у стройкомплекса и инвесторов сейчас проблемы», – добавил Бочаров.

Москва, Светлана Антонова

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