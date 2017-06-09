Месть Собянина: организатор митинга против реновации Москвы изгнан из Общественной палаты РФ

Организатор митинга против градостроительной политики столичной мэрии и программы реновации в Москве 27 мая, – Георгий Федоров не включен в новый состав Общественной палаты РФ. Как считает Федоров, его деятельность и гражданская позиция «просто бесила многих высокопоставленных чиновников».

«Я предполагал такое развитие событий. Я знал, что моя деятельность и гражданская позиция просто бесила многих высокопоставленных чиновников. Поэтому для меня это не новость», – прокомментировал Федоров эту ситуацию на своей страницу в «Фейсбуке».

Он также добавил, что ничего сильно критического не произошло. «Я постараюсь выстроить взаимоотношения с новой ОПРФ. И буду дальше бороться за права граждан. Но в другом качестве», – подчеркнул Федоров.

При этом он отметил, что уход из ОПРФ во многом развязывает ему руки. «Многие уважаемые мной люди в ОПРФ просили меня часто сбавить напор. Часто в моей деятельности в ОПРФ я старался не подставлять моих близких товарищей. На них всегда шло давление из-за меня. Теперь я становлюсь абсолютно свободным в действиях и высказываниях. И теперь у меня нет никаких этических обязательств», – сказал Федоров.

«Сейчас очень трудные и подлые времена, продолжил он. – Мне хорошие люди передали, что мне будут мстить за мою позицию и деятельность. Особенно после потери статуса члена ОПРФ».

В то же время Федоров подчеркнул: «Что бы ни происходило дальше, знайте, что я был и остаюсь патриотом своей родины и города. Никогда не изменял своим убеждениям и так же буду делать все для торжества ценностей социальной справедливости в нашей стране».

«После 19 июня я буду переформатировать свою деятельность, учитывая все вышесказанное. Поэтому все только начинается! Я рад этому опыту и очень доволен результатами. Главное, что я смог хоть немного быть полезным обществу и простым людям», – добавил также Федоров.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 09.06.17

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