Георгий Федоров решил побороться за пост мэра Москвы Против «мягкой» диктатуры очень циничных и алчных людей правительства Собянина

Бывший член Общественной палаты РФ (ОП) Георгий Федоров намерен побороться за пост мэра Москвы в 2018 году.

«В последнее время ко мне стали обращаться люди, требующие от меня участия в муниципальных выборах и выборах мэра Москвы. Обдумав и взвесив все за и против, я принял решение идти на выборы мэра Москвы в 2018 году. Я настроен на решительную борьбу и победу», – заявил Федоров..

Как признался политик, в последнее время он «много размышлял о происходящем в родной Москве», надеялся, что столичные власти можно убедить изменить курс и заставить вести диалог с обществом. Однако происходящее в столице, «тотальная атака властей на права граждан», – убедили его в обратном.

«В Москве создана и окончательно оформилась «мягкая» диктатура очень циничных и алчных людей. Причем не имеющих отношения к Москве в прошлом, и не связывающих свою судьбу с ней в будущем», – подчеркнул Федоров.

Он обвинил мэра Москвы Сергея Собянина и его правительство – в том, что они «действуют против интересов простых москвичей».

«С моей точки зрения, все действия власти направлены на продвижения интересов крупных ФПГ и чиновников. В этом я убедился, борясь плечом к плечу с москвичами против беспредела власти на местах», – пишет бывший член ОП.

При этом Федоров подчеркнул, что родился и вырос в Москве, и не хочет отсюда никуда уезжать. «Пусть уезжают мародеры. Я хочу, чтобы моя Москва стала городом для всех, а не только богатых и сверхбогатых. В Москве нужно не только поменять мэра, но и поменять принципы управления городом», – считает он.

По его мнению, к власти в столице на всех уровнях должна прийти команда людей, «которые любят, знают и бережно относятся к нашему городу», – реальных патриотов, а не «залетных гастролеров».

Политик уточнил, уже сейчас у него есть команда, готовая взять ответственность за будущее города. «А главное, мы знаем, кто виноват и что делать. Пора вернуть Москву москвичам! Отступать некуда! Позади Москва!» – заключил он.

Напомним, что Георгий Федоров – один из организаторов митинга против градостроительной политики столичной мэрии и программы реновации в Москве 27 мая – не попал в новый состав Общественной палаты РФ. Сам Федоров объяснил это тем, что его деятельность и гражданская позиция «просто бесила многих высокопоставленных чиновников».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.06.17

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