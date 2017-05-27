«Какая гадость, эта ваша реновация»: «Большой крот» Собянин, уходи!... / Фоторепортаж

Публикации за 27.05.17

В Москве на Суворовской площади участники митинга «За права москвичей» обвинили столичные власти в содействии бизнес-интересам узкого круга людей. Как заявили протестующие, чиновники из года в год раздражают расширением зоны платных парковок, сносом гаражей и реконструкцией – все перерывают, меняют «то зимнюю на летнюю плитку, то наоборот», а под видом реновации навязывают «программу массового сноса пригодного для жизни жилья» за счет всей остальной России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывавший на месте событий, протестующие из разных районов Москвы едко язвили и высказывали крайнее недовольство политикой московских властей и столичного градоначальника Сергея Собянина, демонстрирующих неуважение к частной собственности. «Юрий Михайлович, да скажи ему, где спрятал клад», «50 оттенков реновации», «Какая гадость, эта ваша реновация!», «Реноваторы, у вас есть совесть? На донышке», – гласили надписи на многочисленных плакатах.

Без политических лозунгов тоже не обошлось. С трибуны выступили депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, основатель партии «Демвыбор» Владимир Милов и другие.

Всего же на Суворовской площади, по данным полиции, собралось около тысячи человек. Организаторы заявили о полутора тысячах протестующих. Примерно столько митингующих и было.

Участники акции выступили против не только так называемой собянинской «реновации», но и точечной застройки, сноса гаражей и в защиту обманутых дольщиков. Хотя в целом акция получилась немного праздничной – с хорошей погодой и песнями про Москву. В поддержку собравшихся под аккомпанемент гитары прозвучала песня про «Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой...»

«На Бронную фактически пришла война», – заявила представитель инициативной группы «Усадьба Неклюдовой» Мария Черкасова, рассказав, как снесли здесь особняк 18 века. По ее мнению, это «война ради московской дорогой земли».

«Мы хотим, чтобы тут ничего не строили, чтобы был парк памяти «Сережи с Малой Бронной и всем защитникам Москвы», – отметила Черкасова.

«В Москве будто заселился большой крот, которого не могут поймать, но он ископал всё, что возможно. Миллиарды рублей тратятся никуда», – заявил член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий не согласился с мэром Москвы Сергеем Собяниным в том, что «его план реновации – что-то такое беспрецедентное, мол, никогда ничего такого не было».

«Было, конечно. Был прецедент. Был один деятель, который так же со своим городом поступил. Звали его Нерон. Рим немножко сжег, чтобы перепланировать, для удобства», – сыронизировал Кагарлицкий.

По его словам, власть пытается столкнуть людей лбами, разделить тех, «кто хочет из своих действительно аварийных домов переехать, с теми, у кого пытаются отобрать действительно хорошие дома».

При этом директор ИГСО отметил, что «именно из-за программы реновации сейчас сокращают программу нормального переселения людей из ветхого и аварийного жилья».

«Мы должны объяснить всей стране, что стоим здесь на страже интересов всей России, – подчеркнул Кагарлицкий. – Потому что те 3,5 трлн рублей, которые хотят потратить якобы на эту программу, это деньги которых нету на самом деле в одной Москве. Это деньги, которые должны будут украсть, спереть, уволочь, утащить, отжать у всей России. Мы здесь стоим за всю Россию!»

С призывом преодолеть навязываемую разобщенность выступил и депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. «Мы должны объединиться, чтобы сменить эту власть», – подчеркнул он.

Участники акции требовали отмены программы реновации, а также отставки правительства Москвы и лично Собянина.

Как сказал лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, в понедельник начнется работа по формированию органов управления Штаба сопротивления московским властям в борьбе за интересы москвичей.

«Это некое рабочее название, но суть его именно в этом. Нам, москвичам, нужен единый постоянно действующий орган по защите наших прав, от которого мы будем выступать в борьбе с Собяниным и его командой», – отметил он, комментируя итоги митинга.

«Мы показали, что мы готовы организовать оборону своих интересов и биться за свою Москву до победы!», – добавил Исаев.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.05.17

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