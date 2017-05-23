Госдума передумала медлить с собянинской реновацией

Публикации за 23.05.17

Нижняя палата российского парламента рассмотрит во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве 9 июня. Об этом сегодня сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Он также уточнил, что парламентские слушания во резонансному проекту запланированы на 6 июня, передает «Интерфакс».

Ранее Госдума приняла решение о том, что срок принятия поправок ко второму чтению к законопроекту закончится 3 июня. Хотя в начале мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о реновации во втором чтении на начало июля, чтобы дождаться подведения итогов голосования москвичей, иначе, по его словам, принятие документа было «преждевременно и нецелесообразно». Эту позицию поддержали депутаты.

Отсрочка принятия законопроекта была вызвана недовольством многих москвичей предлагаемыми условиями смены места жительства. Оказалось, что «такое счастье» многим не нравится, к чему власти явно не было готовы. При этом Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил с критикой проекта о сносе «хрущевок» в Москве. В заключении было сказано, что нововведения не решат поставленной задачи и противоречат Конституции РФ.

В этой ситуации главе государства пришлось даже делать заявление о том, что он не подпишет закон, если документ будет нарушать права граждан. В ответ депутаты Госдумы и мэр Млсквы Сергей Собянин заверили, что готовы учесть все пожелания недовольных граждан и внести необходимые поправки в законопроект.

14 мая в Москве прошел массовый митинг против заявленной реновации. Как считают противники сноса пятиэтажек, этото проект является «геноцидом» москвичей, которым теперь грозит «депортация». При этом «домоклов меч» массового переселения теперь будет над всеми жителями российской столицы. По их оценке, законопроект становится «антиконституционным переворотом» и снова возвращает страну в ельцинскую эпоху.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат. Переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания.

В предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тысячи домов. Голосование жителей о включении их домов в проект началось 15 мая. Решение о включении дома в программу о сносе должно быть принято как минимум 2/3 от общего числа голосов собственников в доме.

Если все собственники или наниматели квартир не примут участия в голосовании, их квартиры при подведении итогов будут учитываться как проголосовавшие «за» включение дома в проект программы реновации.

Жители домов, не попавших в предварительный список, также могут при желании добиться переселения. Им также необходимо провести общедомовое собрание собственников, из которых две трети должны поддержать реновацию.

Предполагается, что обработка данных голосования будет вестись в июне-июле, результаты станут известны в июле-августе.

Стоит отметить, что обещания московских властей и депутатов Госдумы учесть все пожелания пока не пользуются доверием москвичей. В ближайшую субботу , 27 мая, в Москве запланирован очередной неполитический гражданский митинг против реновации в ее нынешнем виде и градостроительной политики столичного правительства.

Москва, Анастасия Смирнова

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