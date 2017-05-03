Госдума передумала спешить со сносом пятиэтажек в Москве: дождутся результатов голосования

Публикации за 03.05.17

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о реновации во втором чтении на начало июля. По его словам, принятие документа до подведения итогов голосования москвичей будет «преждевременно и нецелесообразно».

«Правительство Москвы уже определило предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда. Но окончательное решение в этом вопросе – за жителями этих домов. В этой связи было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении», – сказал Володин.

Он также предложил депутатам Государственной Думы от Москвы за это время провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, какие опасения есть у людей. Володин также подчеркнул, что пока не будут выработаны «нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию», законопроект принят не будет.

Сегодня стало известно, что московские власти утвердили порядок голосования москвией по сносу «хрущевок». Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичной мэрии. Согласно этому документу, голосование о включении домой в проект программы реновации будет проводиться с 15 мая по 15 июня.

При этом отмечается, что итоги общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеют «приоритет перед результатами голосования в иных формах».

Протокол с решением, принятым на собрании собственников, должен быть предоставлен в управу (на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы – в префектуру) не позднее 25 июня 2017 года.

Накануне мэрия Москвы опубликовала предварительный список из 4,5 тысячи московских «хрущевок», в которых жители могут проголосовать «за» или «против» включения их дома в проект реновации.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки», оставшиеся в российской столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1,6 млн человек. Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок так называемой реновации пятиэтажного жилого фонда в российской столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Инициатива столичных властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу так называемой реновации попали не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

Позже президент РФ дал понять, что закон, нарушающий право граждан на собственность, подписывать не будет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.05.17

Три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг. / День Победы в Москве будет холодным. / За апрель подмосковные застройщики оштрафованы почти на 14 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»