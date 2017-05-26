Лимонов: Россию готовятся сдать либералам / «Это власть навязывает вам Навального»

Публикации за 26.05.17

Россию хотят сдать либералам, для этого власть усиленно рекламирует и навязывает «оппозиционного» политика Алексея Навального. Такое мнение высказал лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов.

«Вы поняли? Это власть навязывает вам Навального. Впаривает», – считает он.

По его мнению, создатель Фонда борьбы с коррупцией на самом деле «человек власти, потому и не сидит в тюрьме».

«Ну подумайте, пошевелите мозгами. Почему ему всё сходит с рук? – обращает внимание писатель в своем блоге. – А вас обводят вокруг пальца. Страну готовятся сдать либералам».

Писатель также призывает не собирать «широкий фронт» против Навального – ведь «достаточно заседания суда, на который не будет оказывать давление та башня Кремля, которая Навального поставила и продвигает (могущественная, кстати говоря!)». В этом случае, убежден Лимонов, Навальному два его условных срока заменят реальными и «он поедет в лагерь».

«Так что широкий фронт не нужен, нужен узкий – председатель суда и два судьи по бокам, – иронизирует писатель. – Закон не только позволяет, он требует замены для Навального условного срока на реальный. Точнее двоих его условных сроков».

Москва, Алексей Неверов

Москва. Другие новости 26.05.17

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