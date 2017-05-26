В Подмосковье мужчина научил дикого волка охранять свой двор

Публикации за 26.05.17

Жители рабочего поселка Обухов в подмосковном Ногинском районе всерьез встревожены тем, что рядом с ними живет настоящий дикий зверь, от которого в любую минуту можно ждать опасности. Информация об этом появилась в сообществе «Mash» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что один из местных жителей нашел волка в лесу примерно три года тому назад и привел его к себе. Впоследствии сельчанин посадил дикого зверя на цепь, чтобы тот охранял его дачный участок.

Между тем, как отмечают соседи, хищник иногда выбирается наружу – делает подкоп и выбегает на улицу. Местные жители, в особенности обитатели близлежащих домов, требуют выпустить животное в лес и не подвергать их опасности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.05.17

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